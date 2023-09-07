Про це у Брюсселі під час виступу на спільному засіданні Комітету із закордонних справ та Підкомітету з безпеки й оборони Європарламенту сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко.
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Генсек наголосив, що українські військові почали наступ з наміром звільнити свою землю і вони досягають прогресу. І те, що українці повертають землю, означає, що росіяни цю землю втрачають.
Ми маємо пам’ятати про початковий пункт: російська армія була колись другою найсильнішою у світі. Нині російська армія є другою по силі в Україні,
– сказав очільник НАТО.
Україна повертає свої території
Столтенберг також зауважив, що було зрозумілим, що цей контрнаступ буде важким і кривавим, оскільки Росія змогла звести ешелоновані лінії оборони, з траншеями, протитанковими перешкодами, з усіма цими “зубами дракона” та із величезною кількістю мін на полі бою.
“Українці просуваються вперед, і це вражає. Вражає мужність, відданість, рішучість українських солдатів, які зробили це можливим”, – наголосив Столтенберг.
Та нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення, численні експерти говорили, що Київ впаде за кілька днів, а Україна – упродовж тижнів. Натомість українці довели, що ці експерти помилилися.
Бо українські захисники виштовхують російських загарбників, звільняючи свої землі, – Північні райони навколо Києва, на Сході – навколо Харкова, і продовжують звільняти території на Півдні країни.
Ті самі експерти зараз дорікають на недостатню швидкість наступу. Реальність в тому, що українці перевищують очікування знову й знову... Не варто, сидячи тут, у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО або будь-де, говорити їм, як треба воювати. Це їх завдання, вони ризикують своїм життям, а ми лише підтримуємо їх,
– наголосив Столтенберг.
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Успіхи ЗСУ під час контрнаступу: останні новини
- У звіті Генштабу за 7 вересня йдеться, що наші військові мали частковий успіх на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
- Крім того, сьогодні українські військові підняли синьо-жовтий стяг над населеними пунктами Строївка та Тополі, що у Харківській області.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен теж відзначив успіх українських військових під час контрнаступу, зауваживши "хороший прогрес і, що це дуже обнадіює".