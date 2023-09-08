Однак на тимчасово окупованих територіях росіяни не планують евакуацію, а навпаки збільшують тиск на цивільне населення та залякують. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук.

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Наразі точно про обсяги евакуйованих та темпи евакуації з прифронтових зон невідомо. Однак на цих територіях з кожним днем стає все гарячіше. Відповідно до того, як ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямку ворог починає відіграватися по мирних територіях.

Росіяни кошмарять цивільних

Ще недавно росіяни використовували мирне населення у прифронтових населених пунктах в своїх цілях. З одного боку – як живий щит, зганяючи людей по своїх домівках, перестраховувалися від атак ЗСУ. Хоча незадовго до того їх вивозили ближче до Азовського узбережжя.

З іншого боку – росіянам потрібна явка на своїх так званих виборах, які плануються на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Лінія фронту постійно динамічно змінюється, посувається в напрямку Бердянська і Мелітополя. Зараз найбільш активне просування на Мелітопольському напрямку. Звичайно, росіяни скаженіють, починають просто кошмарити людей, тотальні перевірки, тотальні знущання над людьми, тому що в паніці вони в кожному вбачають представників ДРГ, шукають вибухівку тощо,

– додав Кирильчук.

Росіяни перевіряють місцеве населення на окупованих територіях ще й на можливість переховування їхніх же дезертирів, які перевдягаються у цивільний одяг.

На окупованих територіях місцевим набагато важче евакуюватися, адже ворог не тримає за мету збереження людських життів. На прифронтових українських територіях влада робить усе можливе, аби вивезти людей у безпечні місця, хоч і не завжди це є можливим.

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