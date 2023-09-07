Про це 24 Каналу розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов, зауваживши, що катівень дуже багато.
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"Є навіть ті, які в місті у відділку поліції, куди нещодавно прилетів до 3 поверху дрон. Але там цивільних не було, бо вони їх тримають у підвальних приміщеннях", – заявив Орлов.
Також росіяни масово грабують та обшукують будинки, гаражі та дачі. Тиск ворога особливо перед псевдовиборами на тимчасово окупованих територіях досить суттєвий.
Що відомо про катівні в тимчасово окупованому Енергодарі: дивіться відео
Примусова паспортизація
Нині окупанти продовжують активну паспортизацію у місті. Без паспорта країни-агресорки неможливо ані потрапити до лікарні, ані отримати необхідні для життя ліки.
Окрім того, без російського паспорта неможливо виїхати з Енергодару. Росіяни на блок-постах питають про нього. Українські паспорти окупанти рвуть або забирають. Тоді люди залишаються взагалі без документів.
Триматися в цих умовах досить важко проукраїнськи налаштованим мешканцям, які лишаються у місті й чекають ЗСУ,
– наголосив міський голова Енергодару.
Ситуація в Енергодарі
Загалом ситуація у місті залишається напруженою. В Енергодарі залишається близько 20% місцевого населення. Майже усі мешканці виїхали на підконтрольну українській владі територію. У самому місті нині є водо- та електропостачання.
Окупантів у населеному пункті удосталь. Більшість із них концентрується на об'єктах критичної інфраструктури – на Запорізькій АЕС та в промзоні поблизу неї. Усе через те, що там росіяни почувають себе "більш безпечно".
Підготовка до псевдовиборів
Загарбники готуються проводити так звані "вибори". Їх в Енергодарі оголосили на 8 – 10 вересня. Росіяни обходять навколишні села та проводять "опитування" серед місцевих.
"Мешканці масово уникають зустрічей з представниками озброєних окупантів та так званих "виборчих комісій". Намагаються залишити місто, своє постійне місце перебування для того, щоби уникнути цих "голосувань", – зауважив Дмитро Орлов.
Що відбувається в Енергодарі: новини
- 28 серпня стало відомо про вибух у тимчасово окупованому місті. Там український дрон залетів у будівлю, де був ворожий ОМОН. До окупації там було відділення банку. Унаслідок цього постраждали загарбники та припарковані у дворі автівки.
- Депутат Запорізької облради Сергій Лишенко розповів, що банківське відділення, куди залетів БпЛА, розташоване біля мерії міста. На цій території скупчені адміністративні будівлі. Тож там є багато засобів росіян, які мали б протидіяти безпілотникам. Однак, окупантам, схоже, це не дуже вдається.
- Про вибух в Енергодарі в приміщенні російських так званих "служб" повідомляли й 18 серпня. Згодом в українській розвідці заявили, що постраждали так звані "керівники" псевдополіції окупантів.