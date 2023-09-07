Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, отметив, что застенок очень много.

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"Есть даже те, которые в городе в отделении полиции, куда недавно прилетел до 3 этажа дрон. Но там гражданских не было, потому что они их держат в подвальных помещениях", – заявил Орлов.

Также россияне массово грабят и обыскивают дома, гаражи и дачи. Давление врага особенно перед псевдовыборами на временно оккупированных территориях достаточно существенное.

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Принудительная паспортизация

Сейчас оккупанты продолжают активную паспортизацию в городе. Без паспорта страны-агрессора невозможно ни попасть в больницу, ни получить необходимые для жизни лекарства.

Кроме того, без российского паспорта невозможно уехать из Энергодара. Россияне на блок-постах спрашивают о нем. Украинские паспорта оккупанты рвут или забирают. Тогда люди остаются вообще без документов.

Держаться в этих условиях довольно трудно проукраински настроенным жителям, которые остаются в городе и ждут ВСУ,

– подчеркнул городской голова Энергодара.

Ситуация в Энергодаре

В общем, ситуация в городе остается напряженной. В Энергодаре остается около 20% местного населения. Почти все жители выехали на подконтрольную украинским властям территорию. В самом городе сейчас есть водо- и электроснабжение.

Оккупантов в населенном пункте достаточно. Большинство из них концентрируется на объектах критической инфраструктуры – на Запорожской АЭС и в промзоне возле нее. Все потому, что там россияне чувствуют себя "безопаснее".

Подготовка к псевдовыборам

Захватчики готовятся проводить так называемые "выборы". Их в Энергодаре объявили на 8 – 10 сентября. Россияне обходят окрестные села и проводят "опрос" среди местных.

"Жители массово избегают встреч с представителями вооруженных оккупантов и так называемых "избирательных комиссий". Пытаются покинуть город, свое постоянное место пребывания для того, чтобы избежать этих "голосований", – отметил Дмитрий Орлов.

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