Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заметил, что это война не за территорию, а на уничтожение украинцев как народа. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Ответственности не будет

Для украинцев, получающих российские паспорта, существуют реальные риски. Прежде всего, оккупанты будут считать этих людей полноценными гражданами и эти люди будут в списке на эвакуацию, когда ВСУ будут освобождать территории. Потом возвращаться в Украину из депрессивных регионов России будет нелегко.

Кроме того, это очень высокие риски принудительной мобилизации для мужчин призывного возраста. Были случаи, когда мужчины, вывезенные с российскими паспортами на территорию страны-агрессора, уже там получили повестки.

Если человек чувствует реальную угрозу жизни и здоровью, когда отказывается брать – пусть берет. Никаких юридических последствий для Украины это не имеет. Конечно, если нет фактов сотрудничества или коллаборации с врагом,

– сказал Соболевский.

Человеку, который получит российский паспорт, нужно будет сообщить в Национальную полицию или СБУ, что он по принуждению был вынужден совершить такие действия. Никакой ответственности не будет.

"Все отлично понимают, что сейчас нашим людям нужно выжить на оккупированных территориях", – отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Что будет с украинцами, получившими российские паспорта: смотрите видео

Фильтрационные мероприятия

Сейчас на левом берегу Херсонщины оккупанты постоянно проводят обыски. Для того чтобы держать людей в постоянном страхе. Российские захватчики пытаются найти доказательства того, что человек сотрудничает с Вооруженными Силами или СБУ, что он поддерживает связь с родственниками, служащими в Силах обороны. Оккупанты стремятся использовать украинское население как сеть для получения информации о действиях наших военных.

Если найдут фото человека в украинской военной форме, то это 100% задержание, допрос и выяснение всех обстоятельств,

– добавил Соболевский

В выборочных населенных пунктах на левом берегу Херсонщины делают нечто похожее на перепись населения. Там ищут людей, которые появились за последний месяц и не зарегистрировались. Таким, враг пытается обнаруживать украинские разведывательные группы, которые, по мнению россиян, теоретически могут работать на оккупированных территориях.

К тому же, захватчики тщательно проверяют автомобильный транспорт на блокпостах. В частности, документы на собственность. У человека, который не сможет доказать, что является владельцем автомобиля, сразу его забирают,

– добавил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Время от времени россияне просто закрывают населённый пункт и проверяют каждый дом. К людям, у которых нет российского паспорта, отношение в разы хуже. В частности, тщательные обыски, проверка телефонов и личных переписок. Фильтрационные меры сильны.

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