Об этом 24 Каналу заявил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он отметил, что россияне ограничили доступ из-за того, что там существенно увеличилась активность их авиации со стороны временно оккупированного Крыма. В частности, вертолетов россиян.
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"Вертолеты постоянно в последнее время садятся на тот аэродром, который они построили на Арабатской Стрелке. Там их пополняют боеприпасами. Садятся, им подвешивают ракеты и они идут на Запорожское направление", – рассказал Хлань.
Почему россияне ограничили доступ людей к Арабатской Стрелке: смотрите видео
Из-за этой активности оккупанты не допускают туда людей. На Арабатскую Стрелку россияне подвозят и множество боеприпасов.
Присутствие оккупантов увеличилось на Арабатской Стрелке и увеличилась, соответственно, их активность,
– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.
"Живой щит"
Кроме того, оккупанты анонсировали запуск "электричек" из Геническа на временно оккупированный полуостров – через Новоалексеевку и Джанкой.
"Эти так называемые "электрички" запускают для того, чтобы прикрывать движение военных поездов, которыми они перемещают оружие", – отметил Сергей Хлань.
Даже по железнодорожному мосту в Чонгаре россияне пытаются запускать поезда с оружием недалеко от "электричек" с гражданскими.
Что происходит на Херсонщине
- После месяца интенсивных обстрелов Херсона россияне снизили количество своих атак. Ситуация на правом берегу существенно улучшилась благодаря тому, что ВСУ действуют эффективнее врага.
- Во временно оккупированной Каховке 25 июля прогремели по меньшей мере три десятка взрывов. Россияне жаловались на значительные потери. В ОК "Юг" заявили, что места сосредоточения врага – это законная цель ВСУ.
- После подрыва россиянами Каховской ГЭС, на левом берегу Херсонщины еще есть подтопление. Однако вода постепенно уходит. Враг восстанавливает свои затопленные окопы и пытается возвратиться на свои позиции.