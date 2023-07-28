Про це 24 Каналу заявив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він зауважив, що росіяни обмежели доступ через те, що там доволі суттєво збільшилася активність їхньої авіації з боку тимчасово окупованого Криму. Зокрема, гелікоптерів росіян.

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"Гелікоптери постійно останнім часом сідають на той аеродром, який вони збудували на Арабатській Стрілці. Там їх поповнюють боєприпасами. Сідають, їм підвішують ракети й вони йдуть на Запорізький напрямок", – розповів Хлань.

Чому росіяни обмежили доступ людей до Арабатської Стрілки: дивіться відео

Через цю активність окупанти не допускають туди людей. На Арабатську Стрілку росіяни підвозять і велику кількість боєприпасів.

Присутність окупантів збільшилася на Арабатській Стрілці й збільшилася, відповідно, їх активність,

– наголосив депутат Херсонської обласної ради.

"Живий щит"

Окрім того, окупанти анонсували запуск "електричок" з Генічеська на тимчасово окупований півострів – через Новоолексіївку та Джанкой.

"Ці так звані "електрички" запускають для того, аби прикривати рух військових потягів, якими вони переміщують зброю", – зауважив Сергій Хлань.

Навіть по залізничному мосту у Чонгарі росіяни намагаються запускати поїзди зі зброєю неподалік від "електричок" з цивільними.

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