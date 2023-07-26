Ворожий обстріл відбувся близько 23:00. За даними Херсонської ОВА, окупанти завдали артилерійських обстрілів, коли мирні люди готувалися до сну.

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Росіяни вдарили по Антонівці з артилерії

Унаслідок обстрілу армії Росії 72-річна жінка отримала надто важкі поранення. Лікарі, які прибули на місце трагедії, констатувати смерть.

Дивом вцілів 74-річний чоловік. У нього діагностували легкі поранення живота. Потерпілому надали медичну допомогу, від шпиталізації він відмовився.

Потерпілий чоловік розповів деталі артилерійського обстрілу. За його словами, під час обстрілу був сильний вибух. На момент обстрілу його дружина, яка загинула, сиділа за столом.

Унаслідок прильоту жінку відкинуло й вона отримала смертельні поранення. Також у Херсонській ОВА показали відео наслідків обстрілу будинку в Антонівці.

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