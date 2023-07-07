Російські військові знищили школу в селі Інгулець Дар'ївської громади. У мережі показали, що від неї залишилося.

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Росія знищила ще одну українську школу

На щастя, внаслідок обстрілу школи на Херсонщині цивільні не постраждали.

Черговий доказ того, з ким ми воюємо. Армія недоумків, які ведуть боротьбу тільки зі школами,

– підкреслив автор відео.

Зауважимо, що оприлюднені кадри шокують. Зруйновані будівлі зі знищеними стінами та без вікон. Школи більше немає.

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