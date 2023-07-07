Окупанти атакували Дніпропетровську область іранськими дронами-камікадзе. На жаль, загинули двоє людей.

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Загинули двоє чоловіків

Українські захисники з ПвК "Схід" збили шість ворожих "Шахедів".

Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули,

– повідомив очільник ОВА.

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Наслідки російської атаки / Фото з телеграму Лисака

Також зайнялася суха трава. Рятувальники вже загасили пожежу.

Ще один російський безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Спалахнула пожежа. Полум'я охопило понад 100 квадратних метрів та сягало 4-метрової висоти. Його приборкали. На щастя, ніхто не постраждав.

Окрім того, окупанти вкотре вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Люди цілі, зазначив Сергій Лисак.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу уточнив, що загинули двоє чоловіків 47 та 30 років. Олександр Вілкул додав, що пожежа через падіння уламків дрона спалахнула на площі 50 квадратних метрів у Солонянській громаді. Тим часом у Криворізькому районі зайнявся газопровід високого тиску та сухостій.

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