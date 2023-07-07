Оккупанты атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе. К сожалению, погибли два человека.
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Погибли двое мужчин
Украинские защитники из ВК "Восход" сбили шесть вражеских "Шахедов".
Обломки одного из них упали на ехавшее по трассе авто. К сожалению, два человека погибли,
– сообщил глава ОВА.
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Последствия российской атаки / Фото с телеграма Лысака
Также загорелась сухая трава. Спасатели уже потушили пожар.
Еще один российский беспилотник попал в частное предприятие в Криворожском районе. Вспыхнул пожар. Пламя охватило более 100 квадратных метров и достигало 4-метровой высоты. Его потушили. К счастью, никто не пострадал.
Кроме того, оккупанты в очередной раз ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Люди целы, отметил Сергей Лысак.
Глава военной администрации Кривого Рога уточнил, что погибли двое мужчин 47 и 30 лет. Александр Вилкул добавил, что пожар из-за падения обломков дрона вспыхнул на площади 50 квадратных метров в Солонянской общине. Тем временем в Криворожском районе занялся газопровод высокого давления и сухости.
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Во Львове возросло количество жертв
- 6 июля российские террористы нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Львова. К сожалению, количество жертв в результате вражеских обстрелов снова возросло.
- В 07:45 7 июля городской голова Андрей Садовый сообщил, что обнаружили тело женщины. Число погибших достигло 10.
- Сейчас чрезвычайники освобождают погибшую от завалов.
- На этом спасательно-розыскная операция будет завершена, добавил городской голова.