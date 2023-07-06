Через месяц после теракта вода отошла от населенных пунктов, которые затопило после подрыва ГЭС. Теперь люди находят артефакты казацких времен или даже более ранних эпох, поскольку Каховское водохранилище существовало на сакральных для украинцев землях. Теперь перед нами стоит выбор – восстанавливать историческое наследие или строить новую ГЭС.

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Об утопленной истории Каховского водохранилища и о том, что нам, украинцам, делать дальше – читайте в материале 24 Канала.

Свободный дух великой степи: короткий гайд по казацкой истории Украины

Во времена, когда украинский народ был подавлен иностранным господством, наши люди искали любую возможность, чтобы получить свободу. И такая возможность нашлась – бегство на Дикое Поле. Тогда так называли неосвоенные земли украинской степи. Именно так в Украине зародилось казачество.

С годами казаки из беглецов из неволи превратились в мощную военно-политическую организацию. Толчок этому дало укрепление на острове Хортица, построенное в середине XVI века Дмитрием Байдой Вишневецким. Сейчас идет дискуссия о том, можно ли считать эту крепость первой Сечью или нет, но свою роль в украинском казачестве она сыграла и дала толчок к дальнейшему развитию и строительству новых Сечей.

Токмаковская Сечь появилась в середине того же XVI века на острове Токмаковка. Тогда казаки отметились участием в восстании под руководством Криштофа Косинского против польского гнета, но оно, к сожалению, закончилось поражением. Сечь была разрушена татарами в 1593 году, и казаки переселились на другой остров, где основали новую Сечь.

Сечь на острове Базавлук просуществовала с 1593 по 1638 год. С нее начинались видные походы украинского казачества. К примеру, поход под предводительством Петра Сагайдачного на Москву.

Также казаки Базавлуцкой Сечи были участниками 5 масштабных казацких восстаний, начиная от выступления под руководством Северина Наливайко до восстания Павлюка, Скидана, Гуни и Острянина. Кстати, после поражения последнего восстания в 1638 году поляки разрушили Базавлуцкую Сечь.

После уничтожения Сечи многие казаки сбежали на Дон, но все же тогдашнее руководство Речи Посполитой осознавало важность защиты южных границ, поэтому решило дать разрешение на строительство новой Сечи на Никитином Роге – древней переправе через Днепр в районе современного Никополя. Однако там был встал польский гарнизон.

Никитинская Сечь хотя и является наименее исследованной из всех, но больше всего отличилась в нашей истории. Именно здесь весной 1648 Богдана Хмельницкого избрали гетманом и именно с Никитиного Рога началась Национально-освободительная война.



Национально-освободительная война под руководством Богдана Хмельницкого

В то же время эта Сечь – одна из немногих, не уничтоженная врагами во времена казачества. После того, как в результате освободительной войны была создана Гетманщина, казаки решили перенести Сечь в более выгодное место, поскольку стратегически расположение Сечи на Никитином Роге было не слишком хорошее, ведь местность была открыта со всех сторон.

В 1652 году казаки перенесли Сечь на остров Чертомлык. Во время Руины, когда Гетманщина была разделена на Правобережную и Левобережную, казаки выступали на стороне последней. К примеру, казаки были против Ивана Выговского и его намерений сделать государство частью Речи Посполитой.

В 1701 году в ходе Северной войны между Московским царством и Швецией, казаков впервые привлекли к боям против шведов. Однако в 1709 году казаки во главе с атаманом Костем Гордиенко решили поддержать Ивана Мазепу, заключившим союз со шведским королем, и выступить против русского царя. К сожалению, шведско-казацкие войска потерпели поражение под Полтавой, а из мести царь Петр I не только уничтожил гетманскую столицу Батурин, в которой убили всех мирных жителей, но и отдал приказ на разрушение Чертомлыкской Сечи.



Полтавская битва, 1709 год

Следующие 2 казачьи сечи были на территории Крымского ханства. Речь идет о Каменской и Олешковской. Однако с годами недовольство от пребывания под протекторатом ханства и конфликты с крымскими татарами только нарастали, поэтому казаки решили вернуться на историческую родину казачества, где была основана Подпольненская Сечь.

Подпольненская или Новая Сечь существовала с 1734 года. Однако по приказу императрицы Екатерины II в 1775 году Сечь была разрушена, а кошевой атаман Петр Калнышевский – заключен в тюрьму. Часть казаков сбежала за Дунай, а казацкий период на территории Украины как таковой практически завершился.

Первая трагедия ГЭС: как СССР утопил казацкую историю

С казацких времен прошло почти 2 века. СССР начал крупную кампанию по строительству каскадных водохранилищ на Днепре. Это превратило реку в цепь водных резервуаров, состоящую из Киевского, Каневского, Кременчугского, Каменского, Днепровского и Каховского водохранилищ.

В общем, такое строительство ГЭС имело целью не только "утереть нос американцам", обеспечить резервуары с питьевой водой, системы орошения или производства электроэнергии. Цели были иногда гораздо более глобальные.

К примеру, СССР после завершения Второй мировой войны все равно готовился к новому противостоянию. Система каскадных водохранилищ на Днепре должна была стать частью советской обороны – если противник будет наступать, нужно взорвать все дамбы и тогда его дальнейшее продвижение усложнится или исключится.

Каховское водохранилище было последним среди каскадных водохранилищ Днепра по расположению, но построили его одним из первых. Среди более приземленных целей – строительство должно было обеспечить Крым питьевой водой, создать системы для орошения южных регионов, что повысит плодородие земель. Также водохранилище должно было служить средством для развития судоходства.

И все же были и более глобальные цели. Орошение южных регионов материковой Украины и северной части Крыма требовалось не только для выполнения амбициозных планов пятилеток и увеличения количества посевов. В 1944 году Крым был опустошен в результате геноцида крымских татар. Соответственно, нужно было освоить полуостров заново и этому способствовало бы развитие сельского хозяйства.

И, конечно, уничтожение сакральных мест для украинского народа. При строительстве Каховской ГЭС СССР отправил под воду места, где существовали Токмаковская, Базавлуцкая, Никитинская, Чертомлыкская и Подпольненская Сечи. Частично под водой оказалась Каменская Сечь.

Расположение казацких Сечей, которые затопило при строительстве водохранилища / Инфографика 24 Канала

То есть советские власти отправили под воду важные места для нашей истории. Кроме того, под водой оказался Великий Луг – гигантские речные плавни, где казаки охотились или рыбачили. Эта территория была кормилицей казаков, поэтому они часто говорили "Великий Луг – отец, Сечь – мать". Также на этих землях люди спасались от Голодомора в 1932 – 1933 годах.

Строительство ГЭС происходило совершенно варварским способом. Жителей сел, которые для создания водохранилища нужно было пустить под воду, поставили перед фактом и заставили выселиться. Мало кто успел унести все свои пожитки. Для многих людей величайшей трагедией стало то, что захоронения дедов-прадедов оказались также под водой. Только единицам разрешили выкопать остатки своих родных, да и то за отдельную оплату.



Строительство Каховской ГЭС / Фото Укргидроэнерго

Писатель Александр Довженко был свидетелем тех событий и отмечал в своих записях, что люди проклинают и само строительство, и всех, кто за ним стоит. Кроме того, люди еще тогда обращали внимание на то, что под воду уходят казачьи земли – исторические для нашего народа. Но кому было до этого дело? Точно не советам.

Этот страшный сон переходил в реальность практически незаметно. Весь Днепровский Низ, от Запорожья до Каховки, сразу стал неузнаваемым. Ушел под днепровскую воду Великий Запорожский Луг, навеки утонули старые кресты на дедовских кладбищах. Все, что родителям и дедам веками казалось красивым с первых детских лет – все исчезло,

– писал Довженко в "Поэме о море".

В результате строительства были не только во второй раз разрушены казацкие Сечи, но и произошла масштабная экологическая катастрофа. Многие виды растений и животных просто исчезли из-за изменения климата.

С годами люди адаптировались к новым условиям, полюбили водохранилище, которое когда-то проклинали их родители, и даже называли его Каховским морем. Однако россияне решили устроить еще одну трагедию.

Историк Александр Алферов в комментарии 24 Каналу отметил, что совсем не исключено и то, что разрушение исторических казачьих земель было одним из планов советского руководства при создании водохранилища.

Зная об этих территориях, об их значении, советы совершенно сознательно пошли на этот шаг. И несохранение территорий казацких сечей, затопленных водами Каховского водохранилища, доказывает, что это был сознательный шаг, который в сталинские времена имел идеологические факторы,

– подчеркнул Алферов.

Запорожский историк Сергей Биливненко отметил, что, к примеру, перед строительством ДнепроГЭС на местах, впоследствии ушедших под воду, были проведены раскопки и исследования. Хотя тогда также под водой оказалось немало памятников, но все же территория по меньшей мере была исследована и некоторые артефакты сохранились. При строительстве Каховского водохранилища никаких экспедиций не проводилось. Однако историк убежден, что в первую очередь советская власть при строительстве руководствовалась экономическими и военными факторами.

В результате строительства водохранилища под толщей воды оказались сакральные для украинцев места. Кроме того, Каховское водохранилище привело к изменениям в экосистеме. Одни виды растений и животных исчезли, а другие наоборот – появились.

Украинцы с годами адаптировались к новым реалиям, но 6 июня 2023 года стало днем новой катастрофы.

Казацкая Атлантида: что находят люди после обмеления водохранилища

После того, как 6 июня российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС, водохранилище обмелело. Теперь в сети можно увидеть видео, где люди находят исторические артефакты.

К примеру, в сети стало вирусным видео, где виден фундамент церкви, которая годами находилась под водой. Речь, вероятно, идет о Покровской церкви вблизи одноименного села на Днепропетровщине – каменной святыне, которую построили после разрушения Новой Сечи. При строительстве водохранилища большинство реликвий из храма похитили советы. Несколько ценных вещей, которые удалось спасти местным, сейчас находятся в местном музее.

Эту церковь в свое время рисовал Тарас Шевченко, а Александр Довженко писал о ней так:

Последнее воспоминание о церкви. Мне 60 лет. С 15 лет не верю в Бога и с тех пор не был в церкви. Но в Покровском селе я пожалел, что Бога нет. Мне ужасно захотелось, чтобы он явился хотя бы на пять минут и, увидев разрушенный негодяями памятник древней архитектуры, построенный в честь его Божьей матери, наказал яростной смертью темных и подлых иуд, совершивших это мерзкое дело. Прощай, Покровское. Веры в несуществующего Бога у тебя не убавилось. Убавилось красоты.

Церковь на дне Каховского водохранилища: смотрите видео

Также на территории бывшего водохранилища находят артефакты казачьих времен – например, мушкеты, деньги и другие предметы. Однако находки там могут быть и более древние, ведь через эти земли пролегал торговый путь "Из варяг в греки" – от Балтийского до Черного морей.

Кроме того, вода вымыла погребения. К примеру, в сети публиковали кадры с черепом в немецкой каске – вероятно, это солдат вермахта, погибший во время войны с СССР.

Находки поблизости Никополя / Фото Дмитрия Казанского

Историки убеждены, что эти находки – это только начало. Александр Алферов отмечает, что в ходе исследований на территории бывшего водохранилища можно найти артефакты бронзового века, скифских времен и Средневековья – предметы времен Киевской Руси. Более того, эксперт подчеркнул, что Каховское водохранилище затопило важную межцивилизационную артерию, ведь за Великим Лугом начинались земли степи, которые в разное время привлекали кочевников. Поэтому то, что эти племена оставили после себя, можно будет отыскать при исследовании бывшего водоема.

Только исследование бывшего водохранилища сейчас достаточно проблемно. Если условный Никополь сейчас находится под контролем Украины и с того берега можно исследовать территорию водохранилища, то на противоположном берегу водохранилища находятся россияне. Такая же ситуация и в Херсонской области. Большую экспедицию в таких условиях организовать сложно, но уже возникает серьезная проблема – так называемые "черные археологи", которые часто самовольно выкапывают памятники для того, чтобы потом продавать их.

Историк Александр Алферов обращает внимание, что у нас до сих пор такие вопросы не нормированы законодательно, ведь частные экспедиции могут иметь место. Хотя сейчас они и незаконны.

У нас есть постсоветский синдром запрета частных коллекций и инициативы. Хочу подчеркнуть, что известную на весь мир Скифскую пектораль нашел не работающий археолог, которого уже потом коммунисты начали записывать в академии наук и давать лавры.

– подчеркнул Алферов.

Находки на территории Каховского моря / Фото союза археологов Украины

Еще одной проблемой, на которую обратил внимание историк, является то, что многие украинские археологи до полномасштабного вторжения сотрудничали с российскими коллегами, мол, "наука вне политики". Поэтому стоит вопрос, могут ли эти люди сейчас работать на сохранение нашей истории. Поэтому, по словам Алферова, воды Каховского водохранилища не только обнажили исторические земли, но и открыли ящик пандоры, который может сработать и против нашего государства.

В то же время запорожский историк Сергей Биливненко занимает более радикальную позицию относительно частных экспедиций и подчеркивает, что "черные археологи" наносят непоправимый вред, ведь часто на артефакты охотятся люди без соответствующего опыта. По словам историка, люди часто не знают настоящей ценности вещей и могут охотиться исключительно на то, что выглядит ценно, однако иногда и старая деревянная лодка времен Руси, которую можно найти сейчас на месте бывшего водохранилища, может быть намного ценнее золотых изделий и украшений. А хаотические раскопки могут помешать дальнейшим исследованиям, поскольку археологи описывают артефакты и место их нахождения, чтобы создать полноценную картину.

Что касается археологических экспедиций во время вторжения, Биливненко убежден, что в то время, когда наши защитники и защитницы рискуют собственной жизнью для того, чтобы сохранить наше государство, мы можем внести свой вклад в сохранение истории. Однако, по его словам, археологические экспедиции на территорию водохранилища могут быть сформированы исключительно из добровольцев, а работа должна быть осторожной с адаптацией к современным реалиям.

Те, кто на фронте рискуют своей жизнью ради будущего Украины, в частности делают это и для того, чтобы не останавливалось культурное развитие. Здесь вопрос и к Министерству культуры, и к самим археологам, если это будет их сознательное решение. Если они примут такое решение, то, я думаю, министерство должно дать открытое письмо для археологических исследований,

– отмечает Биливненко.

Оставить нельзя восстановить: что Украине делать с Каховским водохранилищем

После того, как россияне взорвали дамбу ГЭС и водохранилище обмелело, Укрэнерго заявило, что для восстановления нужно не менее 1 миллиарда долларов и несколько лет времени, чтобы вернуть водохранилище.

Однако сейчас среди ученых идет дискуссия. И не только среди них. Что нам делать теперь с Каховским водохранилищем?

Еще до теракта и даже до полномасштабного вторжения отдельные эксперты убеждали в необходимости постепенного открытия шлюзов на дамбе, чтобы спустить водохранилище. Тогда этот вопрос не привлекал много внимания, ведь вокруг водоема сформировалась система орошения полей, которая очень важна для аграрных регионов Юга. Теперь мы на развилке – утопить казацкие земли снова и восстановить ГЭС или наоборот.

Историки против повторного затопления казачьих земель, то есть, не поддерживают восстановление водохранилища. В то же время Сергей Биливненко подчеркивает, что прежде всего нужно изучить вопрос полностью, ведь Каховское водохранилище – это не только об утопленной истории, но и об обеспечении водой больших городов, орошении южных регионов. Если удастся найти альтернативу без восстановления ГЭС, нужно воспользоваться таким вариантом. Если же других вариантов не будет, как отмечает историк, придется восстановить водохранилище. Однако прежде местность нужно хорошо исследовать.

Несмотря на любовь к старинному, древности, к тому, что соответственно формировало нас как нацию , то прежде всего сейчас должны говорить об удовлетворении первичных потребностей людей. То есть, если окажется, что невозможно водоснабжать тот же самый Кривой Рог или другие крупные города без восстановления ГЭС, то я думаю, что такие планы должны быть реализованы,

– подчеркивает историк.

В частности, Биливненко обращает внимание на то, что сейчас военные проводят разведку на местности, фиксируют последствия теракта россиян. Все эти кадры не могут быть в свободном доступе по объективным причинам, но, по мнению историка, эти кадры нужно фондировать и сохранить для следующих поколений.

Историк Александр Алферов также против восстановления Каховского водохранилища, но учитывая вероятные экономические потребности государства отмечает, что все же вариант сооружения новой дамбы возможен. Однако без предварительного изучения территории, десятки лет находившейся под водой, восстанавливать ГЭС не стоит.

Как историк я против этого. Как человек, понимающий потребность и в принципе ориентацию экономической зоны на южных территориях, понимаю, что там нужно водохранилище. Но в целом эта история с находками говорит о том, что мы их можем потерять, если не будем делать, например, волонтерские команды, которые помогали бы археологам под их наблюдением, а не под запретом полиции. Сегодня нужно искать гибридные решения ради того, чтобы как можно больше сделать для украинского государства, чем утонуть в очередных распрях и подталкивать людей на нелегальные поиски,

– подчеркивает Алферов.

Научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач в интервью Суспільному тоже выступил против восстановления водохранилища. По его словам, процесс постройки новой дамбы и наполнения водоема займет около 10 лет. За это время люди в южных районах будут вынуждены адаптироваться к новым условиям – выращивать культуры, требующие меньше влаги и более подходящие для засушливого климата. Ученый подчеркнул, что до строительства ГЭС люди веками жили на этих землях и занимались хозяйством. Однако если люди адаптируются к новым условиям, восстановление ГЭС приведет к тому, что людям снова придется адаптироваться к новым условиям.

Каховское водохранилище было построено для того, чтобы пустить воду в Крым и развивать культуру зерновых. А потом их экспортировать. Но это не очень разумное ведение хозяйства. Люди жили в Херсонской области и на полуострове до появления дамбы. С голоду не умирали, вели хозяйства. Это была необходимость. Там нужно развивать скотоводство, садоводство. Особенно сейчас, когда происходит потепление. Можно выращивать более теплолюбивые культуры. Например, ореховые, не требующие много воды. Но они стоят дороже, чем пшеница,

– подчеркнул Квач.

Тезис Юрия Квача подтверждает и заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, по словам которого агарагиям подвенных регионов придется менять отрасли хозяйства по меньшей мере на время восстановления ГЭС. К примеру, выращивать подсолнечник, рапс или сою. То есть, пока будут продолжаться работы, аграрии уже смогут наладить выращивание новых культур и тогда после наполнения водохранилища нужно будет снова вносить изменения.

Однако руководитель общественной организации "Украинская природоохранная группа" Алексей Василюк в комментарии "Радио Свобода" заявил, что случившаяся трагедия это шанс для Украины отказаться от советской практики распашки земель, ведь более распаханные земли, чем у нас, только в Бангладеше. По его мнению, на южных землях лучше развивать животноводство, что поможет восстановить экосистему и предотвратить опустынивание.

Официальные представители власти все же выступают за восстановление ГЭС. К примеру, в "Укргидроэнерго" уже заявили о том, что есть проект временной плотины, которую будут строить после деоккупации территорий.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский отметил, что на восстановление орошения южных регионов требуется от 3 до 7 лет, поэтому приоритетом для власти должно стать восстановление ГЭС, потому что без водохранилища орошение земель будет невозможным или крайне тяжелым.

Вопрос восстановления Каховской ГЭС сложен, ведь в любом случае нужно проделать много работы. Если все же водохранилище будут восстанавливать, то сначала нужно провести оперативные экспедиции в районы, которые были до российского теракта под водой, а затем собственно строить новую дамбу. Если водохранилище не будут восстанавливать – для таких городов, как Кривой Рог, нужно будет найти новый источник питьевой воды, а на южных черноземах выращивать культуры, требующие значительно меньше воды, или полностью перепрофилировать хозяйства. Это только те задачи, которые, скажем так, на поверхности.