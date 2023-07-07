Уже можно покидать укрытие, ведь объявили об отбоях. Опасность вражеской атаки прошла.
Обратите внимание Атака по Львову "Калибрами": патрульные показали видео первых минут после ракетного удара
Украинцев также призывают доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну. Российские оккупанты атакуют Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.
В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Львов "Калибрами". Из 10 ракет 7 ракет были уничтожены защитниками украинского неба. Враг унес жизни не менее 7 человек. Кроме того, известно о 40 пострадавших.