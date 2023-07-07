Уже можно покидать укрытие, ведь объявили об отбоях. Опасность вражеской атаки прошла.

Обратите внимание Атака по Львову "Калибрами": патрульные показали видео первых минут после ракетного удара

Украинцев также призывают доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну. Российские оккупанты атакуют Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.

03:35 В Воздушных силах сообщили об отбоях в областях.

02:49 В Киеве, Киевской и Черкасской областях известили об отбое тревоги.

01:29 Воздушные силы ВСУ подтвердили угрозу Киевской, Одесской и Черкасской областям.

01:28 Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об опасности атаки БПЛА. Об угрозе сообщают жителям таких областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Луганской (там тревога продолжается с 4 апреля 2022 года).

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Львов "Калибрами". Из 10 ракет 7 ракет были уничтожены защитниками украинского неба. Враг унес жизни не менее 7 человек. Кроме того, известно о 40 пострадавших.