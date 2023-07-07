Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки офіційні джерела не оголосять про відбій тривоги. Не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.

Зверніть увагу Атака по Львову "Калібрами": патрульні показали відео перших хвилин після ракетного удару

Українців також закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну. Російські окупанти атакують Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.

01:29 Повітряні сили ЗСУ підтвердили загрозу для Київщини, Одеської та Черкаської областей.

01:28 У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу атаки БПЛА. Наразі про небезпеку повідомляють жителів таких областей: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Київської, Луганської (там тривога триває з 4 квітня 2022 року).

У ніч на 6 червня російські окупанти атакували Львів "Калібрами". З 10 ракет 7 ракет знищили захисники українського неба. Ворог забрав життя щонайменше 7 людей. Окрім того, відомо про 40 постраждалих.