Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки офіційні джерела не оголосять про відбій тривоги. Не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.
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Українців також закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну. Російські окупанти атакують Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.
У ніч на 6 червня російські окупанти атакували Львів "Калібрами". З 10 ракет 7 ракет знищили захисники українського неба. Ворог забрав життя щонайменше 7 людей. Окрім того, відомо про 40 постраждалих.