Вражеский обстрел состоялся около 23:00. По данным Херсонской ОВА, оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы, когда мирные люди готовились ко сну.
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Россияне ударили по Антоновке с артиллерии
В результате обстрела армии России 72-летняя женщина получила слишком тяжелые ранения. Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть.
Чудом уцелел 74-летний мужчина. У него диагностировали легкие ранения живота. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
Потерпевший мужчина рассказал детали артиллерийского обстрела. По его словам, при обстреле произошел сильный взрыв. На момент обстрела его погибшая жена сидела за столом.
В результате прилета женщину отбросило и она получила смертельные ранения. Также в Херсонской ОВА показали видео последствий обстрела дома в Антоновке.
Россияне из артиллерии обстреляли дом в Антоновке: смотрите видео последствий удара
Россияне обстреливают Херсонщину: последние новости
- Российские оккупанты 9 июля ударили по Бериславу в Херсонской области. Один из снарядов попал вблизи местной больницы.
- В результате обстрела пострадал директор медучреждения. 45-летний мужчина получил контузию. Ему оперативно оказали помощь.
- Также 7 июля русская армия уничтожила школу в селе Ингулец Дарьевской общины. К счастью, в результате обстрела школы в Херсонской области никто не пострадал.
- Начальник Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк информировала, что россияне сконцентрировали свои удары на трех направлениях.
- Продолжает страдать от управляемых авиабомб Бериславский район. На Очаковском направлении россияне пытаются обстреливать Днепровско-Бугский Лиман и прибрежную полосу Куцурубской общины. В направлении Антоновского моста россияне обстреливают артиллерией.