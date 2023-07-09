В Херсонской областной военной администрации рассказали об очередной вражеской атаке. К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавшие.
К теме Вражеские позиции зачищаем, оккупанты сопротивляются, – Гуменюк о ситуации на Антоновском мосту
Россияне ударили по Бериславу
В Херсонской ОВА вечером 9 июля сообщили, что российская армия в очередной раз ударила по Бериславу. Один из снарядов попал возле местной больницы.
В результате обстрела пострадал директор медучреждения. 45-летний мужчина получил контузию.
Ему оперативно оказали помощь. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего, к счастью, ничего не угрожает.
Стоит прочесть Утром оккупанты цинично ударили по Херсону: погибли мужчина и женщина
Жестокие обстрелы Херсонщины: коротко
- Днем 1 июля оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом. К сожалению, женщина и двое детей получили серьезные ранения.
- 20 июня российские захватчики в очередной раз обстреляли областной центр. К несчастью, в результате удара есть погибший. Под вражескую атаку также попала бригада "скорой".
- Кроме этого, оккупанты ударили по Херсону прицельным огнем. Россияне цинично били по коммунальному транспортному предприятию и гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города.