Так называемая "вторая армия мира" совершила артобстрел города Херсон. Были повреждены жилые дома.
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Оккупанты ударили по Херсону
4 июля около 6:00 утра вооруженные силы России совершили артобстрел Херсона. К сожалению, мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью. В настоящее время данные о пострадавших уточняются.
В результате обстрела были повреждены жилые дома. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление россиян.
В Херсоне есть погибшие / фото Офиса генпрокурора
Повреждены жилые дома / фото Офиса генпрокурора
Последствия удара по Херсону: смотрите видео
Отметим, что в Херсонской области за минувшие сутки противник осуществил 68 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 35 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии 6 человек получили ранения.
Жестокие обстрелы Херсона: последние новости
- Днем 1 июля оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом. К сожалению, женщина и двое детей получили серьезные ранения.
- 20 июня российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. К несчастью, в результате удара есть погибший. Под вражеские удары также попала бригада "скорой".
- Кроме этого, недавно оккупанты прицельным огнем ударили по Херсону. Захватчики цинично били по коммунальному транспортному предприятию и гражданским работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность города.