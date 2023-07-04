Так называемая "вторая армия мира" совершила артобстрел города Херсон. Были повреждены жилые дома.

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Оккупанты ударили по Херсону

4 июля около 6:00 утра вооруженные силы России совершили артобстрел Херсона. К сожалению, мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью. В настоящее время данные о пострадавших уточняются.

В результате обстрела были повреждены жилые дома. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление россиян.

Важно! В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.



В Херсоне есть погибшие / фото Офиса генпрокурора



Повреждены жилые дома / фото Офиса генпрокурора

Последствия удара по Херсону: смотрите видео

Отметим, что в Херсонской области за минувшие сутки противник осуществил 68 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 35 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии 6 человек получили ранения.

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