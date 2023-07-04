Так звана "друга армія світу" здійснила артобстріл міста Херсон. Було пошкоджено житлові будинки.
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Окупанти вдарили по Херсону
4 липня близько 6:00 ранку збройні сили Росії здійснили артобстріл Херсону. На жаль, чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Наразі дані щодо постраждалих уточнюються.
Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки. Зараз на місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин росіян.
У Херсоні є загиблі / фото Офісу генпрокурора
Пошкоджено житлові будинки / фото Офісу генпрокурора
Наслідки удару по Херсону: дивіться відео
Зауважимо, що на Херсонщині за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через агресію 6 осіб зазнали поранень.
Жорстокі обстріли Херсону: останні новини
- Вдень 1 липня окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок. На жаль, жінка та двоє дітей зазнали серйозних поранень.
- 20 червня російські загарбники вкотре обстріляли Херсон. На жаль, внаслідок удару є загиблий. Під ворожі удари також потрапила бригада "швидкої".
- Окрім цього, нещодавно окупанти прицільним вогнем вдарили по Херсону. Загарбники цинічно били по комунальному транспортному підприємству та цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.