Так звана "друга армія світу" здійснила артобстріл міста Херсон. Було пошкоджено житлові будинки.

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Окупанти вдарили по Херсону

4 липня близько 6:00 ранку збройні сили Росії здійснили артобстріл Херсону. На жаль, чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Наразі дані щодо постраждалих уточнюються.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки. Зараз на місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин росіян.

Важливо! Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.



У Херсоні є загиблі / фото Офісу генпрокурора



Пошкоджено житлові будинки / фото Офісу генпрокурора

Наслідки удару по Херсону: дивіться відео

Зауважимо, що на Херсонщині за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через агресію 6 осіб зазнали поранень.

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