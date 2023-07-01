Вдень 1 липня окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок.

Дивіться також На Донеччині поховали 14-річних близнючок Аню та Юлю, яких вбила російська ракета в Краматорську

Окупанти знову атакували Херсон

Росіяни обстріляли Херсон з артилерії близько 10:10 1 липня. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. Правоохоронці вживають всіх заходів, щоб зафіксувати злочин, який скоїла російська армія.

Що відомо про поранених

Внаслідок влучення снаряду в житловий будинок травмовано жінку та двох дітей. Поранень зазнали 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу. Дітей госпіталізували до лікарні.

Важливо. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – частина 1 статті 438 КК України.

Окупанти змінили тактику обстрілів на Півдні