Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Ворог також використовує перерву, щоб накопичити потенціал, адже ракети у них ще є, хоча їх кількість суттєво зменшилась з початку повномасштабного вторгнення.

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За активністю ворожої безпілотної авіації можемо зробити висновок, що вони шукають нові цілі. Вивчають зміну обстановки як у прифронтовій зоні, так і у глибших, тилових регіонах, зокрема тих, які вони вважають хабами для підготовки резервів та сил майбутнього активного наступу,

– пояснила спікерка.

З огляду на це рівень ракетної загрози лишається високим.

Загроза "Калібрів" з моря

Останнім часом росіяни активізували використання "Калібрів" з моря. Наразі надводний ракетоносій перебуває на бойовому чергуванні, а до цього дві доби його не було.

"Цілком імовірно, що він може бути застосований, і не тільки у нічний час, хоча ворог відверто тяжіє до нічних атак як додаткового способу морально-психологічного терору", – застерегла Наталія Гуменюк.

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Ракетні обстріли України