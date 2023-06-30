Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Ворог також використовує перерву, щоб накопичити потенціал, адже ракети у них ще є, хоча їх кількість суттєво зменшилась з початку повномасштабного вторгнення.
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За активністю ворожої безпілотної авіації можемо зробити висновок, що вони шукають нові цілі. Вивчають зміну обстановки як у прифронтовій зоні, так і у глибших, тилових регіонах, зокрема тих, які вони вважають хабами для підготовки резервів та сил майбутнього активного наступу,
– пояснила спікерка.
З огляду на це рівень ракетної загрози лишається високим.
Загроза "Калібрів" з моря
Останнім часом росіяни активізували використання "Калібрів" з моря. Наразі надводний ракетоносій перебуває на бойовому чергуванні, а до цього дві доби його не було.
"Цілком імовірно, що він може бути застосований, і не тільки у нічний час, хоча ворог відверто тяжіє до нічних атак як додаткового способу морально-психологічного терору", – застерегла Наталія Гуменюк.
Ворог готується до нової повітряної атаки: дивитись відео
Ракетні обстріли України
- У ніч з 29 на 30 червня терористи вдарили по Україні "Шахедами" та ракетами. Зокрема, агресор атакував військові та інфраструктурні об'єкти в Запорізькій області. Загарбники завдали ударів 13 "Шахедами" зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько-Ахтарськ) та чотирма зенітними керованими ракетами з ЗРК С-300.
- На Миколаївщині наші захисники збили "Шахед". Внаслідок падіння спалахнула пожежа на покрівлі житлового будинку. Окрім того, на відкритій території горіла трава. Рятувальники оперативно загасили вогонь. На щастя, постраждалих немає.
- Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Кремль витратив з лютого 2022 року щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіуса дії. Зокрема, Росія використала щонайменше 8 тисяч цих ракет, в основному – класу "земля-земля".