В ефірі національного телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що останні дні російські загарбники шукали нову тактику, як завдати більше шкоди Україні. Про це пише 24 Канал.

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Росія може готуватись до нових ударів по Україні

Окупанти дуже часто намагаються компенсувати відсутність результативності на лінії фронту "тиловими перемогами". Гуменюк повідомила, що російські загарбники активізували безпілотну розвідку вздовж лінії фронту і намагаються глибше проникнути в тилові регіони. Вона пояснила, що це може свідчити про ймовірну підготовку до наступних ракетних ударів.

Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику підшукував тактику, яка була б максимально ефективною,

– сказала вона.

Окупанти збільшили корабельне угрупування в морях

Зранку 29 червня в ОК "Південь" повідомили, що ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному й Азовському морях. Загальна кількість кораблів складає 10 і 2 відповідно.

Важливо. Після дводенної паузи в Чорне море на бойове чергування росіяни вивели надводний ракетоносій, спорядження якого до 8 "Калібрів".

Тож на тлі регулярної активності стратегічної авіації на південно-східному напрямку і через збільшення кількості ворожих безпілотних розвідників, в ОК "Південь" рівень ракетної небезпеки оцінюють як підвищений. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Він закликав українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги.