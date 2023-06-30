Окупанти випустили 13 іранських дронів-камікадзе та 4 ракети з С-300. Про це пише 24 Канал.

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Вночі російські військові атакували Україну з південно-східного напрямку. Загарбники завдали ударів 13-ма "Шахедами" зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами з ЗРК С-300.

Атаковано військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131",

– зазначили у Повітряних силах.

Додали, що, за попередніми даними, минулося без жертв. До речі, усі "Шахеди" знищили на Півдні.