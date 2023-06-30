За даними Генштабу ЗСУ, під час атаки загарбники застосували іранські ударні БпЛА типу "Shahed" та зенітні керовані ракети із С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Україна – під обстрілами

Минулої доби загарбники атакували об'єкти цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Для цього ворог застосував 6 зенітних керованих ракет С-300. Крім того, окупанти завдали 29 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Тому українцям варто слідкувати за сигналами повітряної тривоги та подбати про свою безпеку.

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