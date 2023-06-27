Росіяни використовують тактичну паузу для розвідки. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу У роковини ракетного удару по Кременчуку ворог знову атакував місто, прогриміли потужні вибухи

Затишшя перед масованими атаками росіян

За словами Гуменюк, сьогодні українці відчули певний нічний спокій і дуже малу потужність сирен та ворожої активності. Це пов’язано з тим, що після масованих атак окупанти беруть тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії.

Потужності в них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема і дронові. І це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але присипати пильність, що це буде тільки вночі, не можна. Ми маємо бути напоготові. Ворог підступний і буде шукати для себе перемоги там, де може їх хоча б інсценувати,

– розповіла Гуменюк.

Станом на 27 червня у Чорному морі кораблеве угруповування ворога "скромне" за мірками того, яке вони розгортали зазвичай. Це 7 кораблів в Чорному та 1 – в Азовському морі.

Важливо! Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України – читайте в нашому телеграмі.

"Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. А це говорить про те, що, скоріш за все, готують наступний удар", – наголосила Гуменюк.

Однак ракетоносіїв у Чорному морі на чергуванні поки що немає. Гуменюк нагадала, що достатньо лише 2 – 3 години, щоб вони повернулися і були готові завдати удар.

Ракетний удар по Кременчуку

Зауважимо, що вдень 27 червня російський ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. На жаль, є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо, без жертв.

"Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюємо", – розповіли у Полтавській ОВА.