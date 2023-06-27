Цього разу ворожа ракета Х-22 влучила у дачний кооператив у Кременчуцькому районі. Попередньо, без жертв.

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Російська Х-22 вдарила по Кременчуцькому району

Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано,

– йдеться у повідомленні.

Лунін зазначив, що усі деталі влучання наразі уточнюють.

Ми ж нагадаємо, що близько 12:00 у Полтавській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили про пуск ракет у сторону Полтавської області. Людей просили перейти негайно в укриття, а вже за кілька хвилин очевидці повідомили про потужні звуки вибухів.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час ракетної атаки Росія знову запустила Х-22, як і рік тому. Ворог випустив по місту дві ракети.

Реакція омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на черговий обстріл Полтавщини.

Сьогодні рік теракту і удару по супермаркету "Амстор", де загинуло понад 20 людей. І в цей день Росія тими ж ракетами знову вдарила по Кременчуку. РФ – терорист! Покарання невідворотне для кожного російського вбивці!

– написав Лубінець.

Важливо! Рівно рік тому 27 червня окупанти вдарили ракетами Х-22 по торговельному центру "Амстор" в момент, коли всередині перебувало понад тисячі людей. Жертвами атаки стали 22 людини, ще майже 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості. ТЦ було повністю знищено.

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