В этот раз вражеская ракета Х-22 попала в дачный кооператив в Кременчугском районе. Предварительно, без жертв.

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Российская Х-22 ударила по Кременчугскому району

Есть попадания в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано,

– говорится в сообщении.

Лунин отметил, что все детали попадания в настоящее время уточняют.

Мы напомним, что около 12:00 в Полтавской области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщили о пуске ракет в сторону Полтавской области. Людей просили перейти немедленно в укрытие, а уже через несколько минут очевидцы сообщили о мощных звуках взрывов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что во время ракетной атаки Россия снова запустила Х-22, как и год назад. Враг выпустил по городу две ракеты.

Реакция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже отреагировал на очередные обстрелы Полтавщины.

Сегодня год теракта и удара по супермаркету "Амстор", где погибли более 20 человек. И в этот день Россия теми же ракетами снова ударила по Кременчугу. РФ – террорист! Наказание неотвратимо для каждого российского убийцы!

– написал Лубинец.

Важно! Ровно год назад 27 июня оккупанты ударили ракетами Х-22 по торговому центру "Амстор" в момент, когда внутри находилось более тысячи человек. Жертвами атаки стали 22 человека, еще почти 70 получили ранения разной степени тяжести. ТЦ был полностью уничтожен.

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