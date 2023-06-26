В ночь на понедельник, 26 мая, ночь была сложной, в частности из-за обстрела и сильнейшего шторма. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Россия атаковала Одесщину

Как отметила спикер, враг атаковал именно Одесскую область "Калибрамы" и "Шахедами". Последствия этого обстрела на 06:50 – уточняются.

Однако уже известно, что по меньшей мере два "Калибра" были уничтожены на подлете с моря в прибрежную зону. Вместе с тем силы ПВО мощно отработали по беспилотникам, в результате чего в определенных домах выбило окна, но никто, к счастью, не пострадал.

Усложняли работу ПВО еще и погодные условия. Чрезвычайно сильный шторм был над морем, и гроза, царившая всю ночь, очень усложняла общий визуальный эффект и работу.

– сказала Гуменюк.

Впоследствии ситуацию также прокомментировал представитель ОВА Сергей Братчук, который уточнил, что воздушная тревога в Одесской области длилась час. Он поблагодарил Воздушные силы за крутую работу во время тяжелых погодных условий: "Погода штормит, но в сердце у нас – хорошо, ведь нет попаданий и пострадавших".

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