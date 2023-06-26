О главных событиях за 26 июня, борьбе украинцев против российского агрессора и новых военных преступлениях оккупантов – рассказывает 24 Канал.

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