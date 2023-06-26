О главных событиях за 26 июня, борьбе украинцев против российского агрессора и новых военных преступлениях оккупантов – рассказывает 24 Канал. Смотрите также Кадыровцы сбежалииз-под Марьинки, обстрел многоэтажки в Херсоне: хронология 487 дня войны 6:38 Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях –в течение суток произошло 36 боевых столкновений. 6:30 За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины –задействовал 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, нанес 33 авиационных удара, также совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 6:20 Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 состава боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важных цели противника. 6:00 Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. 4:17 Местные СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. На месте начался пожар. 3:15 Воздушные силы сообщают об угрозе пусков ракет "Калибр" с Черного моря. Сообщается также о звуках взрывов в Одессе. 2:00Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Одесской области. В роде войск отметили, что оккупанты могут атаковать область дронами-камикадзе с южного направления. 1:49 В Киевской области сообщили о взрывах. Несколькими минутами ранее Воздушные силы предупредили жителей региона о возможной атаке дронами-камикадзе "Шахед". 0:47 СМИ снова сообщили, что в Одесской области раздаются взрывы. Работает ПВО. 0:27 Воздушные силы предупредили жителей Черкасской и Полтавской области об опасности. Их призвали оставаться в укрытиях. За минуту до того мониторинговый канал отметил, что по областям работает ПВО, и что "минусуются" БПЛА захватчиков.