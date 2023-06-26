Про головні події за 26 червня, боротьбу українців проти російського агресора та нові воєнні злочини окупантів – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Кадирівці втекли з-під Мар'їнки, обстріл багатоповерхівки в Херсоні: хронологія 487 дня війни
В Україні триває 488 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші Збройні Сили потужно нищать ворога, а той – зазнає шалених втрат на фронті.
Про головні події за 26 червня, боротьбу українців проти російського агресора та нові воєнні злочини окупантів – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Кадирівці втекли з-під Мар'їнки, обстріл багатоповерхівки в Херсоні: хронологія 487 дня війни