Про головні події за 26 червня, боротьбу українців проти російського агресора та нові воєнні злочини окупантів – розповідає 24 Канал.

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