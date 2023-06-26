Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она заметила, что в последнее время россияне все чаще стали использовать для запуска ракет подлодки. Их применение имеет для оккупантов важное преимущество.

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Усложняет ПВО обнаруживать ракеты

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что сейчас в Черном море уменьшилась корабельная группировка врага до 6 единиц.

В частности к вечеру 24 июня в море было 3 ракетоносителя. И это повлекло за собой достаточно высокий уровень ракетной угрозы.

Однако ухудшение погодных условий и шторм сделали свое дело. 2 ракетоносителя были заведены в пункты базирования. Остался один, но подводный. Именно сейчас россияне тяготеют к использованию подлодок, потому что они сложнее для выявления нашей системы противовоздушной обороны,

– объяснила Гуменюк.

Наталья Гуменюк рассказала об особой опасности запуска вражеских ракет с подлодок: смотрите видео

Оккупанты, выискивая новую тактику обхождения украинских средств защиты, используют пуски с подлодок. Это позволяет производить запуски ракет по низшей высоте, что затрудняет их обнаружение. В таком случае от сигнала воздушной тревоги и до удара ракеты остается всего несколько минут.

"Именно поэтому, когда мы говорим, что на дежурстве подлодка, надо учитывать этот коэффициент. И когда звучит сигнал воздушной тревоги, необходимо немедленно переходить в укрытие", – предупредила Наталья Гуменюк.

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