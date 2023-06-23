Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, насколько большой проблемой для россиян может стать потеря логистики из-за Чонгарского моста.
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Проблемы для оккупантов
По словам Романа Свитана, через Чонгарский мост шла часть грузов российских оккупантов. Основной же веткой снабжения остается Крымский. В частности, им военная амуниция переправляется из российской Тамани в Джанкой и Керчь, а затем в Севастополь, Чонгар, Мелитополь. В общей сложности 70% поставок идет по сухопутному коридору. Удар именно по Крымскому мосту вывел бы треть из них, но и "хлопок" на Чонгарском составил определенные проблемы для оккупантов.
Это показатель того, что мы можем добираться до этого моста, а это 120 километров дальности. Вывести полностью из строя всю цепь таким ударом мы не можем, но взяли под оперативный контроль эту точку. Плюс тогда же в Акимовке и Мелитополе были удары по российским военным объектам,
– сказал военный эксперт.
Роман Свитан об ударе по Чонгарскому мосту: смотреть видео
Дальше Крымский мост
Вероятно, удар по Чонгарскому мосту пришелся средствами, которые способны поражать цели на расстоянии более 100 километров, предположил Свитан. И это не предупредительные меры для российских оккупантов – это взятие под огневой контроль одной из логистических цепочек. На очереди Крымский мост.
"Это может быть и психологическая с одной стороны операция. Я понимаю, мы берем под контроль одну из логистических цепочек не пересекая все остальные. Пересечение Крымского моста – это будет реальная вещь", – добавил он.
Удар по Чонгарскому мосту: основное
- Кроме основного Чонгарского моста прилетело и по старому через Сиваш, который, вероятно, был проложен на всякий случай. Местные, не сдерживая эмоций, распространяли первые кадры после "хлопка". Оккупанты автомобили через Чонгар не пропускали и призывали искать другие маршруты.
- На первых фото после прилета были видны значительные повреждения моста. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал несколько причин инцидента – "землетрясение" или "саморазминирование моста", сыгравшее очень нехорошую историю для оккупантов.
- В ГУР МО заявили, анализировать происходящее на временно оккупированных территориях по военной целесообразности будут уже после их освобождения. В настоящее время идет работа и она будет продолжена.