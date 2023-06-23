Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, насколько большой проблемой для россиян может стать потеря логистики из-за Чонгарского моста.

Читайте также Переправа стала решетом, жалоба окупантов: все, что известно об ударе по Чонгарскому мосту

Проблемы для оккупантов

По словам Романа Свитана, через Чонгарский мост шла часть грузов российских оккупантов. Основной же веткой снабжения остается Крымский. В частности, им военная амуниция переправляется из российской Тамани в Джанкой и Керчь, а затем в Севастополь, Чонгар, Мелитополь. В общей сложности 70% поставок идет по сухопутному коридору. Удар именно по Крымскому мосту вывел бы треть из них, но и "хлопок" на Чонгарском составил определенные проблемы для оккупантов.

Это показатель того, что мы можем добираться до этого моста, а это 120 километров дальности. Вывести полностью из строя всю цепь таким ударом мы не можем, но взяли под оперативный контроль эту точку. Плюс тогда же в Акимовке и Мелитополе были удары по российским военным объектам,

– сказал военный эксперт.

Роман Свитан об ударе по Чонгарскому мосту: смотреть видео

Дальше Крымский мост

Вероятно, удар по Чонгарскому мосту пришелся средствами, которые способны поражать цели на расстоянии более 100 километров, предположил Свитан. И это не предупредительные меры для российских оккупантов – это взятие под огневой контроль одной из логистических цепочек. На очереди Крымский мост.

"Это может быть и психологическая с одной стороны операция. Я понимаю, мы берем под контроль одну из логистических цепочек не пересекая все остальные. Пересечение Крымского моста – это будет реальная вещь", – добавил он.

Удар по Чонгарскому мосту: основное