Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что Чонгарский мост очень важен для россиян, поскольку это основная ветвь снабжения военной амуниции на Запорожское направление.

Обратите внимание В сеть слили вероятное видео удара по Чонгарскому мосту

Переход через Чонгарский мост закрыт

Свитан считает, что нанести удар по Чонгарскому мосту могли крылатыми бомбами GLSDB или ракетами Storm Shadow. Хотя по самому поражению сложно сказать, поскольку снаряд пробил мост и взорвался уже под ним, вероятно, в воде. Либо же это могли быть наши ракеты типа "Нептуна" или "Гарпуна".

Этот переход как минимум закрыли. Мы, можно сказать, его взяли под оперативный контроль. Это означает, что в любой момент туда могут прилететь такие же системы, которые зашли сейчас,

– сказал полковник запаса ВСУ.

По его мнению, оккупанты теперь не будут использовать в полном объеме этот переход, а направят грузы через Арабатскую Стрелку, восточнее Чонгара, а также через Перекоп.

Чонгарский мост им был очень важен, поскольку он – основная ветвь снабжения военной амуниции через Керчь, Джанкой и дальше в Мелитополь. То есть, речь идет о Запорожском направлении, где сейчас идут мощные бои и наши войска имеют положительную динамику со стороны Орехова в направлении Мелитополя.

Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

ВСУ уничтожают логистические цепочки врага

Полковник запаса отметил, что удар по Чонгарскому мосту, как и подрыв железной дороги в районе Феодосии 21 июня, – это общий план по уничтожению логистических цепочек поставки военной продукции на Запорожское направление.

Он отметил, что чем дольше везти снаряд, тем меньше их оказывается на линии обороны. Поэтому для россиян очень проблематично, когда мы пересекаем в разных местах эти логистические цепочки.

Подрыв, например, моста надолго выводит из строя цепочку поставок,

– заметил Свитан.

Однако, подрыв железнодорожного полотна, добавил полковник запаса, выводит его из строя на полдня, максимум на 2 дня. То есть, в общем, это небольшая, но все же проблема для российских войск.

Важно! Временно оккупированный Крым с Херсонской областью соединяют три дороги: две в Армянске (через Каланчак и Чаплинку), а также одна в районе Джанкоя через Чонгар. И эта последняя – самая удобная для переправки военной техники в Запорожскую область.

Удар по Чонгарскому мосту 22 июня: главное