Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт Роман Світан. Він пояснив наскільки великою проблемою для росіян може стати втрата логістики через Чонгарський міст.

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Проблеми для окупантів

За словами Романа Світана, через Чонгарський міст йшла частина вантажів російських окупантів. Основною ж гілкою постачання наразі залишається Кримський. Зокрема, ним військова амуніція переправляється з російської Тамані до Джанкою та Керчі, а далі до Севастополя, Чонгару, Мелітополя. Загалом 70% поставок йде сухопутним коридором. Удар саме по Кримському мосту вивів би третину з них, але й "бавовна" на Чонгарському склала певні проблеми для окупантів.

Це показник того, що ми можемо діставати до цього мосту, а це 120 кілометрів дальності. Вивести повністю з ладу весь ланцюг таким ударом ми не можемо, але взяли під оперативний контроль цю точку. Плюс тоді ж в Якимивці і Мелітополі були удари по російським військовим об'єктам,

– сказав військовий експерт.

Роман Світан про удар по Чонгарському мосту: дивитись відео

Далі Кримський міст

Ймовірно, удар по Чонгарському мосту прийшовся засобами, які здатні уражати цілі на відстані понад 100 кілометрів, припустив Світан. І це не попереджувальні заходи для російських окупантів – це взяття під вогневий контроль один з логістичних ланцюжків. На черзі Кримський міст.

"Це може бути й психологічна з одного боку операція. Я розумію, ми беремо під контроль один з логістичних ланцюжків не перетинаючи всі інші. Перетин Кримського мосту – це буде реальна річ", – додав він.

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