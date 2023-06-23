С лета 2022 года российский военно-морской флот инвестировал в значительное усиление безопасности главной базы Черноморского флота в Севастополе. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии от 23 июня.
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Дельфины предназначены для борьбы с вражескими водолазами
Защита включает, по меньшей мере, четыре слоя сеток и боновых заграждений на входе в гавань. В последние недели эти средства защиты, вероятнее всего, также были усилены за счет увеличения количества тренированных морских млекопитающих.
Снимки показывают, что количество плавучих отрядов для млекопитающих в гавани увеличилось почти вдвое, в которых, вероятнее всего, содержатся дельфины-афалины.
Россия усилила защиту Черноморского флота / Инфографика разведки Британии
В арктических водах российский флот также использует белух и тюленей. Россия тренирует животных для разных миссий. Как отмечает разведка Британии, те, что содержатся в Севастопольской бухте, скорее всего, предназначены для борьбы с вражескими водолазами.
Россия считает, что Украина может прорваться в Крым
- Российское командование считает, что Украина способна совершить прорыв в оккупированный Крым.
- Поэтому Россия начала создавать оборонные рубежи возле Перекопа, готовясь к сценарию, что украинские военные попытаются зайти в Крым.
- В последние недели российские силы продолжили строить оборону в тылу, особенно на подступах к оккупированному ими Крыму.
- Также журналисты опубликовали новые спутниковые снимки оккупированного Крыма. Они свидетельствуют, что российская армия построила многочисленные линии обороны в оккупированном Крыму.
- Окопы оккупантов простираются от административной границы с Украиной до Джанкоя.