З літа 2022 року російський військово-морський флот інвестував у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в Севастополі. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 23 червня.
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Дельфіни призначені для боротьби з ворожими водолазами
Захист включає щонайменше чотири шари сіток і бонових загороджень на вході в гавань. Останніми тижнями ці засоби захисту, найімовірніше, також були посилені за рахунок збільшення кількості тренованих морських ссавців.
Знімки показують, що кількість плавучих загонів для ссавців у гавані збільшилася майже вдвічі, в яких, найімовірніше, містяться дельфіни-афаліни.
Росія посилила захист Чорноморського флоту / Інфографіка розвідки Британії
В арктичних водах російський флот також використовує білух і тюленів. Росія тренує тварин для різних місій. Як зазначає розвідка Британії, ті, що утримуються в Севастопольській бухті, скоріш за все, призначені для боротьби з ворожими водолазами.
Росія вважає, що Україна може прорватися у Крим
- Російське командування вважає, що Україна спроможна здійснити прорив до окупованого Криму.
- Через це Росія почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти в Крим.
- Останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону в тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму.
- Також журналісти опублікували нові супутникові знімки окупованого Криму. Вони свідчать, що російська армія побудувала численні лінії оборони в окупованому Криму.
- Окопи окупантів простягаються від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя.