З літа 2022 року російський військово-морський флот інвестував у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в Севастополі. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 23 червня.

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Дельфіни призначені для боротьби з ворожими водолазами

Захист включає щонайменше чотири шари сіток і бонових загороджень на вході в гавань. Останніми тижнями ці засоби захисту, найімовірніше, також були посилені за рахунок збільшення кількості тренованих морських ссавців.

Знімки показують, що кількість плавучих загонів для ссавців у гавані збільшилася майже вдвічі, в яких, найімовірніше, містяться дельфіни-афаліни.



Росія посилила захист Чорноморського флоту / Інфографіка розвідки Британії

В арктичних водах російський флот також використовує білух і тюленів. Росія тренує тварин для різних місій. Як зазначає розвідка Британії, ті, що утримуються в Севастопольській бухті, скоріш за все, призначені для боротьби з ворожими водолазами.

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