Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що останнім часом росіяни все частіше почали використовувати для запуску ракет підводні човни. Їх застосування має для окупантів важливу перевагу.

Дивіться також Бомба сповільненої дії: як Чорноморський флот став передвісником війни Росії з Україною

Ускладнює ППО виявляти ракети

Речниця ОК "Південь" наголосила, що зараз в Чорному морі зменшено корабельне угрупування ворога до 6 одиниць.

Зокрема надвечір 24 червня в морі було 3 ракетоносії. І це спричинило доволі високий рівень ракетної загрози.

Проте погіршення погодних умов і шторм зробили свою справу. 2 ракетоносії були заведені в пункти базування. Залишився один, але підводний. Саме зараз росіяни тяжіють до використання підводних човнів, тому що вони складніші для виявлення нашої системи протиповітряної оборони,

– пояснила Гуменюк.

Наталія Гуменюк розповіла про особливу небезпеку запуску ворожих ракет з підводних човнів: дивіться відео

Окупанти, вишукуючи нову тактику обходження українських засобів захисту, використовують пуски з підводних човнів. Це дозволяє робити запуски ракет по на нижчій висоті, що ускладнює їхнє виявлення. В такому випадку від сигналу повітряної тривоги і до удару ракети залишається лише кілька хвилин.

"Саме тому, коли ми говоримо, що на чергуванні підводний човен, треба враховувати цей коефіцієнт. І при лунанні сигналу повітряної тривоги необхідно негайно переходити в укриття", – попередила Наталія Гуменюк.

Більше про ситуацію на Півдні