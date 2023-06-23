Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. Він наголосив, що окупаційна влада вже почала вивозити з тимчасово окупованого півострова сім'ї.

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Які сценарії розглядають окупанти в Криму

Юсов в коментарі нагадав, що окупаційна влада й у Херсоні заявляла, що у них буцімто все добре. Кремлівські посіпаки кричали про те, що вони там "назавжди", але правобережжя Херсонщини вдалося деокупувати. Представник ГУР пояснив, що згадуючи цю ситуацію, можна зрозуміти, що тепер відбуватиметься на окупованих територіях.

Один із реальних сценаріїв, які для себе розглядають окупанти – це відхід з Криму. І значна частина окупаційної адміністрації й командування, розуміючи це, свої сім'ї та активи вже вивезли,

– заявив Юсов.

Окрім того, в ГУР наголосили, що до евакуації почала готуватися й низка окупаційних підприємств в українському Криму. У тому числі – загарбники збирають документи для перевезення на територію Росії.

Представник ГУР МО також підкреслив, що значна частина траншей та інженерних споруд, якими окупанти облаштовують Крим, розташована далеко від кордону з материковою Україною.

"Тому так – це сценарій, який вони розглядають, й розуміють його реалістичність", – акцентував Юсов.

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