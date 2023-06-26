Ночью россияне совершили миксованную атаку по Украине. Силы ПВО уничтожили 13 воздушных целей – только 2 удалось "прошмыгнуть".

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Оккупанты атаковали с подлодок и "Шахедами" с 2 направлений

Ночью 26 июня россияне атаковали Украину преимущественно с южного направления. В частности, они выпустили 3 крылатых ракеты "Калибр" с подводной лодки в Черном море, а также 8 ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря.

Силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожили 2 крылатые ракеты и 7 БпЛА "Шахед".

Кроме того, российские захватчики совершили атаку и с северного направления. На Север Украины Россия выпустила 4 беспилотных летательных аппарата неустановленного типа (вероятно ударные). Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр". Сейчас их тип устанавливают.

Работу сил ПВО на Юге усложнила гроза

В эфире национального телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что враг атаковал именно Одесскую область. Она отметила, что работу ПВО усложняли погодные условия : над морем были сильный шторм и гроза, ухудшавшие видимость.

2 цели попали в объекты

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона уточнил, что 1 несбитая ракета и 1 "Шахед" попали в определенные объекты. Предварительно обошлось без потерь. Он не уточнил, о каких объектах говорится, однако отметил, что "враг не достиг своих целей".

Также Наталья Гуменюк рассказала, что во время работы ПВО по "Шахедам" в определенных домах выбило окна, но никто, к счастью, не пострадал.

Атаки с подлодок участились

Предпоследняя атака с подлодки была совсем недавно – 19 июня. Россияне используют подводные ракетоносители очень редко и с большим интервалом.

Наталья Гуменюк считает, что пусками с подлодок враг выискивает новую тактику обхождения украинских средств защиты. Ведь подводные ракетоносители производят запуски на более низкой высоте, что затрудняет их обнаружение.