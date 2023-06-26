Вночі росіяни здійснили міксовану атаку по Україні. Сили ППО знищили 13 повітряних цілей – лише 2 вдалося "прошмигнути".

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Окупанти атакували з підводних човнів та "Шахедами" з 2 напрямків

Вночі 26 червня росіяни атакували Україну переважно з південного напрямку. Зокрема вони випустили 3 крилаті ракети "Калібр" із підводного човна в Чорному морі, а також 8 ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря.

Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили 2 крилаті ракети та 7 БпЛА "Шахед".

Крім того, російські загарбники здійснили атаку і з північного напрямку. На Північ України Росія випустила 4 безпілотні літальні апарати невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Роботу сил ППО на Півдні ускладнила гроза

В ефірі національного телемарафону спікерка ОК "Південь" Наталія Гуменюк уточнила, що ворог атакував саме Одеську область. Вона зазначила, що роботу ППО ускладнювали погодні умови: над морем були сильний шторм і гроза, які погіршували видимість.

2 цілі влучили в об'єкти

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону уточнив, що 1 незбита ракета та 1 "Шахед" влучила у певні об'єкти. Попередньо, минулося без втрат. Він не уточнив, про які об'єкти мовиться, проте зазначив, що "ворог не досяг своїх цілей".

Також Наталія Гуменюк розповіла, що під час роботи ППО по "Шахедах" в певних будинках вибило вікна, але ніхто, на щастя, не постраждав.

Атаки з підводних човнів почастішали

Передостання атака з підводного човна була зовсім нещодавно – 19 червня. Росіяни використовують підводні ракетоносії дуже рідко і з більшим інтервалом.

Наталія Гуменюк вважає, що пусками з підводних човнів ворог вишукує нову тактику обходження українських засобів захисту. Адже підводні ракетоносії роблять запуски на нижчій висоті, що ускладнює їхнє виявлення.

Зверніть увагу. Найбільша небезпека підводних човнів у тому, що між виявленням ракети та влучанням в ціль залишаються лічені хвилини. Саме тому під час повітряної тривоги потрібно негайно перейти в укриття.