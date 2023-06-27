Спершу повітряну тривогу оголосили на Сході країни, а згодом про ракетну небезпеку попередили й в інших регіонах. За кілька хвилин стало відомо, що росіяни знову атакують Кременчук, у якому здійснили терористичний обстріл по ТРЦ рівно рік назад, 27 червня 2022 року.

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Росія знову атакувала Україну