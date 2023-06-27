Спершу повітряну тривогу оголосили на Сході країни, а згодом про ракетну небезпеку попередили й в інших регіонах. За кілька хвилин стало відомо, що росіяни знову атакують Кременчук, у якому здійснили терористичний обстріл по ТРЦ рівно рік назад, 27 червня 2022 року.

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Росія знову атакувала Україну

12:07 Російські літаки відійшли від пускових рубежів. В Україні оголосили про відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

12:01 У Кременчуці пролунали вибухи. Росіяни атакували місто в роковини їхнього теракту по місцевому ТРЦ.

11:58 Стало відомо, що ракети рухаються саме на Кременчук.

11:56 Повітряні Сили повідомили, що ракети рухаються у напрямку Полтавської області.

11:54 Окупанти випустили по Україні крилаті ракети. У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

11:52 Повітряну тривогу оголосили в Донецькій та Дніпропетровській областях.

11:53 Сирени залунали у Запорізькій, Харківській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській та Херсонській областях.

11:42 Російські літаки Ту-22м3 вилетіли з аеродрому Шайковка Калузької області Росії.