Спершу про пуск ракет у сторону Полтавської області повідомили моніторингові групи. Людей просили перейти негайно в укриття. Уже за кілька хвилин очевидці повідомили про потужні звуки вибухів.

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"Було чутно вибухи. Будьте в укриттях. Зберігайте спокій. Чекаємо офіційну інформацію", – пишуть місцеві телеграм-канали.

Росія атакувала Україну із бомбардувальників Ту-22м3, застосувавши крилаті ракети.

Повідомляють, що після вибуху у Кременчуці, швидкі масово їдуть на місце події.