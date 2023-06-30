По данным Генштаба ВСУ, во время атаки захватчики применили иранские ударные БПЛА типа "Shahed" и зенитные управляемые ракеты с С-300. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
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Украина – под обстрелами
За прошедшие сутки захватчики атаковали объекты гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев. Для этого враг применил 6 зенитных управляемых ракет С-300. Кроме того, оккупанты нанесли 29 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой. Поэтому украинцам следует следить за сигналами воздушной тревоги и позаботиться о своей безопасности.
Что следует знать о ночной атаке на Украину
- Около полуночи в ряде областей объявили воздушную тревогу. Уже в два часа ночи Виталий Ким сообщил, что над Николаевщиной сбили воздушную цель, ее обломки упали на территории города. Начался пожар.
- В 2:34 Ким отметил, что обошлось без жертв. Загорелось 20 квадратных метров травы и крыша жилого дома. К счастью, пламя удалось ликвидировать уже.
- В то же время в Запорожье также слышали взрывы. Россияне атаковали область ракетами С-300. Около 3 ночи был отбой воздушной тревоги.