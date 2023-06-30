Об этом 24 Каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Враг также использует перерыв для накопления потенциала, ведь ракеты у них еще есть, хотя их количество существенно уменьшилось с начала полномасштабного вторжения.
Смотрите также В ВСУ предупредили о вероятной подготовке России к новым ракетным ударам
По активности вражеской беспилотной авиации можем заключить, что они ищут новые цели. Изучают изменение обстановки как в прифронтовой зоне, так и в более глубоких, тыловых регионах, в том числе тех, которые они считают хабами для подготовки резервов и сил будущего активного наступления,
– объяснила спикер.
Учитывая это, уровень ракетной угрозы остается высоким.
Угроза "Калибров" с моря
В последнее время россияне активизировали использование "Калибров" с моря. В настоящее время надводный ракетоноситель находится на боевом дежурстве, а до этого двое суток его не было.
"Вполне вероятно, что его применят, и не только в ночное время, хотя враг откровенно тяготеет к ночным атакам как дополнительному способу морально-психологического террора", – предостерегла Наталья Гуменюк.
Враг готовится к новой воздушной атаке: смотреть видео
Ракетные обстрелы Украины
- В ночь с 29 на 30 июня террористы ударили по Украине "Шахедами" и ракетами. В частности, агрессор атаковал военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области. Захватчики нанесли удары 13 "Шахедами" с восточного побережья Азовского моря (Приморско-Ахтарск) и четырьмя управляемыми зенитными ракетами с ЗРК С-300.
- В Николаевской области наши защитники сбили "Шахед". В результате падения вспыхнул пожар на кровле жилого дома. Кроме того, на открытой территории горела трава. Спасатели оперативно потушили огонь. К счастью, пострадавших нет.
- Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Кремль потратил с февраля 2022 по меньшей мере 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. В частности, Россия использовала не менее 8 тысяч этих ракет, в основном – класса "земля-земля".