Дівчатка були сестрами-близнючками. Перед похороном ЗМІ писали, що мати Ані та Юлі шукала для них весільні сукні, щоб поховати.
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На Донеччині попрощались з сестрами-близнючками, яких вбила Росія
Відбулася спільна панахида за 14-річними сестрами, які загинули під час ракетного обстрілу у вівторок (27 червня – 24 Канал) у Краматорську,
– написали іноземні журналісти.
Попрощались з Юлією та Анною Аксенченко на рідній Донеччині. Іноземне видання відзначило, що дівчаток за традицією вдягнули у весільні сукні.
У Краматорську попрощались з дітьми, яких вбила Росія / Фото Sky News та Яна Грарупа
Данський фотожурналіст Ян Граруп написав, що мати дівчаток Ольга Аксенченко – лікар-хірург, яка працює в лікарні Краматорська. З дітьми попрощались у місті Добропілля, куди родина переїхала після повномасштабного вторгнення Росії.
Але в цей день (27 червня – 24 Канал) вони разом з татом приїхали в місто провідати маму в лікарні – перед від'їздом вони вирішили піти поїсти піци, а потім повернутися додому. Вони ніколи не повернулися…
– розповів журналіст.
Батько дівчаток у лікарні. 14-річні близнючки були єдиними дітьми у сім'ї.
Росія вбила в Краматорську 12 людей
Росія ввечері 27 червня цинічно та підступно вдарила по піцерії в центрі Краматорська, де були мирні мешканці. На жаль, росіяни вбили 12 людей. Серед них троє дітей – 17-річна дівчина та 14-річні сестри-близнючки.
За даними ДСНС, ще 60 людей зазнали поранень. Зокрема, 8-місячна дівчинка Мія – у немовляти множинні колото-різані рани голови, лінійний перелом скроневої кістки.