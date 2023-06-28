Станом на ранок відомо про 8 загиблих. Однак в Офісі Генерального прокурора повідомили, що під завалами ще можуть бути люди.

Дивіться також Ракетний удар по Краматорську та наступ ЗСУ на всіх напрямках: Зеленський звернувся до українців

Що відомо про обстріл Краматорська

Обстріл двома ракетами "Іскандер" здійснили ввечері (27 червня – 24 Канал), коли люди щойно дістались дому після роботи,

– заявив генпрокурор Андрій Костін.

Він пояснив, що злочинний режим Росії продовжує тактику терору проти мирних українців. Так, під час атаки по піцерії в Краматорську:

8 загиблих та 60 поранених;

серед загиблих – троє дівчат – 17 років та дві 14-річні сестри.

Рятувальні роботи (станом на 8:10 28 червня – 24 Канал) тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди,

– заявив Костін.

Він також розповів, що Офіс генпрокурора почав досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Росія цинічно вдарила по Краматорську