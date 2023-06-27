Один з ударів вони здійснили по закладу громадського харчування у центрі міста. Внаслідок удару, ймовірно, є постраждалі серед цивільних.

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Окупанти обстріляли Краматорськ

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного марафону повідомив, що російська армія завдала ракетного удару по Краматорську. За його словами, дані про постраждалих та руйнування встановлюються, а на місці подій розгорнули оперативний штаб.