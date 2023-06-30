Девочки были сестрами-близняшками. Перед похоронами СМИ писали, что мать Ани и Юли искала для них свадебные платья, чтобы похоронить.
Смотрите также Жестокий удар по пиццерии Краматорска: происходившее в первые минуты после теракта
В Донецкой области попрощались с сестрами-близняшками, которых убила Россия
Состоялась общая панихида за 14-летними сестрами, погибшими во время ракетного обстрела во вторник (27 июня – 24 Канал) в Краматорске,
– написали иностранные журналисты.
Попрощались с Юлией и Анной Аксенченко на родной Донетчине. Иностранное издание отметило, что девочек по традиции одели в свадебные платья.
В Краматорске простились с детьми, которых убила Россия / Фото Sky News и Яна Грарупа
Датский фотожурналист Ян Граруп написал, что мать девочек Ольга Аксенченко – врач-хирург, работающая в Краматорской больнице. С детьми попрощались в Доброполье, куда семья переехала после полномасштабного вторжения России.
Но в этот день (27 июня – 24 Канал) они вместе с папой приехали в город навестить маму в больнице – перед отъездом они решили пойти поесть пиццы, а затем вернуться домой. Они никогда не вернулись…
– рассказал журналист.
Отец девочек в больнице. 14-летние близнецы были единственными детьми в семье.
Россия убила в Краматорске 12 человек
Россия вечером 27 июня цинично и коварно ударила по пиццерии в центре Краматорска, где находились мирные жители. К несчастью, россияне убили 12 человек. Среди них трое детей – 17-летняя девушка и 14-летние сестры-близнецы.
По данным ГСЧС, еще 60 человек получили ранения. В частности, 8-месячная девочка Мия – у младенца множественные колото-резаные раны головы, линейный перелом височной кости.