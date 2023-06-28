Маленькую 8-месячную девушку зовут Мией. Она получила травмы и ранения в результате ракетного удара России по Краматорску.
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В каком состоянии находится младенец
Мама девочки заявила, что у ее дочери множественные колото-резаные раны головы. А еще ребенок получил линейный перелом височной кости. Её мать также была ранена. По словам женщины, её "тоже немножко зашили".
Младенец находится в стабильном состоянии. Сначала ребенка госпитализировали в одну из больниц Краматорска. После этого девочку перевезут в Киев, где ее обследуют в "Охматдете".
Как спаслась женщина с ребенком
Семья Мии пришла в пиццерию за несколько минут перед прилетом.
Мы зашли заказать еду домой, мы сели буквально на минуточку, пока муж сходил. Он пришел, сел и нас сразу привалило, балка прилетела,
– объяснила женщина.
По ее словам, ракета была сразу за соседним зданием. К счастью, стена спасла эту семью.
Подробности теракта России в Краматорске
- Российские оккупанты ударили "Искандером" по центру города Краматорск Донецкой области. Это произошло 27 июня около 20 часов вечера.
- Захватчики прицельно ударили по скоплению людей. Одна ракета попала в пиццерию. А другая полетела в сторону села Беленькое вблизи Краматорска.
- Число погибших и пострадавших постоянно растет. По состоянию на 28 июня известно, что россияне убили 10 человек. Среди них 3 ребенка – 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.
- Сестры-близнецы Анна и Юлия Аксенченко должны были в сентябре праздновать свой 15-й день рождения. В этом году они окончили 8 класс в местной общеобразовательной школе №24.
- По предварительной информации, еще 61 человек получил ранения. Среди пострадавших есть иностранцы. Речь идет о трех гражданах Колумбии.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что это удар корректировал агент российских спецслужб. Наша контрразведка его задержала "по горячим следам".