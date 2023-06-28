Маленькую 8-месячную девушку зовут Мией. Она получила травмы и ранения в результате ракетного удара России по Краматорску.

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В каком состоянии находится младенец

Мама девочки заявила, что у ее дочери множественные колото-резаные раны головы. А еще ребенок получил линейный перелом височной кости. Её мать также была ранена. По словам женщины, её "тоже немножко зашили".

Младенец находится в стабильном состоянии. Сначала ребенка госпитализировали в одну из больниц Краматорска. После этого девочку перевезут в Киев, где ее обследуют в "Охматдете".

Как спаслась женщина с ребенком

Семья Мии пришла в пиццерию за несколько минут перед прилетом.

Мы зашли заказать еду домой, мы сели буквально на минуточку, пока муж сходил. Он пришел, сел и нас сразу привалило, балка прилетела,

– объяснила женщина.

По ее словам, ракета была сразу за соседним зданием. К счастью, стена спасла эту семью.

Подробности теракта России в Краматорске