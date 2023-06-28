У иностранцев – легкие ранения, а украинка – в тяжелом состоянии. Трагедия случилась в результате атаки ракетами "Искандер", пишет 24 Канал.

Смотрите также Удар по пиццерии в Краматорске: количество жертв и раненых возросло, погибли 3 ребенка

Что известно о раненых иностранцах и украинской общественной деятельнице

Организации Aquanta Ucraina (Держись Украина – группа поддержки Украины в Латинской Америке) на своей странице в фейсбуке написала, что во время обстрела центра Краматорского ранения получили трое граждан Колумбии.

основатель вышеупомянутой организации и колумбийский депутат Серхио Харамильо;

писатель Эктор Абад;

журналистка Каталина Гомес.

Делегация как раз обедала в заведении, когда туда прилетела вражеская ракета. Иностранцы получили легкие ранения, а украинка в тяжелом состоянии.



Иностранцы получили ранения в результате атаки по Краматорску / Фото из фейсбука Eleshera Fabia

В совместном заявлении Абада и Харамильо говорится, что они стали объектами российской атаки крылатой ракетой по ресторану, являющемуся частью торгового комплекса. Они отметили, что это обычное место встречи международных корреспондентов и жителей Краматорска.

Мы собирали материал в этом и других городах Донбасса для нашего движения "Держись, Украина!" Мы хотели выразить солидарность Латинской Америки с украинским народом против варварского и незаконного российского вторжения,

– отметили граждане Колумбии.

Обратите внимание! Еще вечером 27 июня глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что Россия ранила троих иностранцев.

Важно Женщина плакала и кричала, потому что не знала, что с дочерью: ужасные детали удара России по Краматорску

Россия атаковала Краматорск