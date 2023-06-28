Сегодня с утра в Краматорске тихо. А вчера поздно вечером после удара оккупантов по пиццерии возле ее руин собралось большое количество людей, которые находились в шоковом состоянии. Ведь под завалами могли быть их близкие. Об этом 24 Каналу рассказал и корреспондент "Радио Свобода" Сергей Горбатенко.

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Третий прилет

Одна из присутствовавших там женщин плакала и кричала одновременно, потому что ее дочь работала в пиццерии официанткой. И женщина не знала, что с ней: жива ли она или находится под завалами.

Пока на завалах работали специалисты, людей не пропускали к месту обстрела.

На протяжении более года с начала полномасштабного вторжения России в Украину в этот квадрат в центре Краматорска уже в третий раз прилетает российская ракета. Но вчера с интервалом в минуту был атакован еще один район города – частный сектор,

– сообщил корреспондент.

В том районе также есть раненые и разрушены сооружения.

Людям на месте трагедии оказывали помощь и психологическую поддержку городские службы. Американская организация World Central Kitchen сразу развернула палатку, где волонтеры предлагали горожанам чай, кофе, воду. Также люди могли согреться в палатке.

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Повод устроить массовую бойню

В то же время российская пропаганда начала распространять информацию, что в Краматорске якобы присутствовали какие-то иностранцы, и это стало триггером для оккупантов ударить по центру города.

Все жители Краматорска знают, что в кафе, которое попало под обстрел, любили собираться иностранные журналисты, зарубежные специалисты. А также представители украинских СМИ, когда приезжали в Краматорск в командировку, чтобы освещать события российско-украинской войны, тоже наведывались в это заведение. В нем всегда было многолюдно.

И для россиян это еще один повод устроить массовую бойню,

– подчеркнул Горбатенко.

Вчера после обстрела военные, полицейские, иностранцы, волонтеры и жители Краматорска разбирали завалы вместе. Они передавали друг другу обломки, чтобы извлечь из-под завалов людей.

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